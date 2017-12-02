Груздев высчитал, сколько времени потребуется на возврат долга

Председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев заявил, что в России на возврат долга нужно 337 дней.



В английском суде на это потребуется не менее 3-5 лет, а в Италии 5-7 лет, сообщил он на IV юридическом форуме стран БРИКС.

«Наши исследования показывают, что исковая нагрузка в российских судах в денежном выражении снижается, наблюдается рост объёма размещённых средств организаций. Сегодня суды занимаются преимущественно делами, которые не оспариваются. Это свидетельствует о том, что бизнес идёт в суд за обеспечением своих прав и получает их там. С помощью суда компании хотят зафиксировать отношения с контрагентами, а спора как такового нет. 8 % дел из „дорогих“ исков (сумма больше 100 млн рублей) завершаются уже в первой инстанции, почти 85% споров приходятся на суммы меньше 500 тыс. рублей», — цитирует его сайт Gruzdev.ru.