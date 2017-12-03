Глава Роскомнадзора пообещал не запрещать интернет

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Россия не собирается перенимать подходы Китая в регулировании интернет-контента.



Об этом он сказал журналистам на Всемирной конференции по интернету, которая проходит в китайском городе Учжэне 3–5 декабря.

«В Китае есть цензура, у нас цензуры нет, потому что у них принцип премодерации, а у нас постмодерации», — цитирует Жарова РИА «Новости».

Он пояснил, что в России сначала должен быть зафиксирован факт распространения запрещённой информации, а потом идёт либо её удаление, либо блокировка ресурса. При этом запрещённый контент блокируется не на точках обмена трафика на входе в страну, а всеми операторами связи. У Китая в этом плане «всё достаточно жёстко», отметил глава Роскомнадзора.

Жаров пояснил, что Россия «безусловно, не будет» перенимать опыт Китая в вопросах цензуры. При этом в ведомстве считают важным изучение опыта КНР по данной теме.