«ПолитБрокер» составил рейтинг региональных чиновников по внутренней политике.



Эксперты проверяли, насколько чутко на запросы журналистского сообщества реагируют сотрудники региональных правительств, отвечающие за реализацию на территории субъекта РФ внутренней политики, насколько именно этим чиновникам важен рейтинг глав регионов, умеют ли они вообще общаться с журналистами, насколько они владеют ситуацией в регионе и могут ли оторваться от привычных, подготовленных помощниками и пресс-службами текстов.

Всех главных по внутренней политике разделили на «отличников» (их комментарии были не просто оперативны и по делу, но и носили характер импровизации, личного отношения, когда не пресс-релиз был основой комментария, а знание темы досконально), «хорошистов» (всё отлично с профессионализмом и знанием темы, но зачастую не хватало личного отношения и личного общения с корреспондентом), «троечников» (регионы, где «не комментируют рейтинги», причём по самым разным причинам, самая часто встречающаяся – «обращайтесь в пресс-службу»), «двоечников» (те, кто не ответил на запросы вообще ни разу) и «без комментариев».

Министр по внутренней политики Тульской области Антон Агеев оказался «троечником». Ранее «ПолитБрокер» отмечал, что Агеев не дал комментарий, «потому как за целый рабочий день подготовить комментарий любого профильного министра, по заверениям пресс-службы, невозможно», что пошатнуло и позиции губернатора.

Запустил Агеев и ситуацию в районах Тульской области, например, в Суворовском, где конфликт между общественниками и властью не удалось разрешить на ранней стадии. Но впоследствии министр заявил о готовности сотрудничать с общественностью через новую приёмную «Диалог».