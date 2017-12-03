В посёлке Шамотный под Новомосковском может закрыться 11-я школа, жалуются родители учеников.



На днях состоялось собрание по вопросу дальнейшей судьбы учебного заведения, пообщаться с представителями родительского комитета приехали председатель комитета по образованию администрации Новомосковска Ирина Ларина и депутат, в прошлом директор этой школы Ирина Бурцева.

Сейчас школа находится в состоянии ремонта. Вследствие затягивания сроков работ на кровле, нахождение в здании школы стало потенциально опасным. 30 ноября произошло обрушение участка штукатурки. Это событие послужило причиной принятия решения о переносе учебного процесса в другое образовательное заведение. Был организован транспорт для бесплатной перевозки учеников и их учителей в школу №5, однако, по словам родителей, новые помещения совершенно не готовы к учебному процессу, в классах холодно, дети начали простывать.

Точных сроков работ по завершению капитального ремонта 11-й школы на родительском собрании озвучено не было. По словам Ирины Лариной, ремонт будет окончен к 20 декабря, и тогда обучение возобновится в здании школы. Ирина Бурцева, напротив, затруднилась озвучить точную дату окончания работ, возложив всю ответственность по сложившейся ситуации на сложность конкурсных процедур, не всегда дающих возможность привлекать к работам ответственного подрядчика.

Родители же опасаются, что школу могут вообще закрыть, пишет «Новомосковск сегодня».

«Будем выше жаловаться. Дюмину будем писать, а потом и президенту. Хотя говорят, что не закроют, но это специально всё делается. Оттягивают, оттягивают, в итоге оставят нас в городе, а школа закроется совсем. Закрыли клуб, всё поломали, ясли закрыли, всё разобрали. Посёлок у нас брошенный», — говорят они.