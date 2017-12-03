В России ужесточают контроль за перепланировками

К владельцам перепланированных квартир будут приходить на дом. Законопроект, который упрощает доступ в перепланированное помещение, уже одобрен ко второму чтению в Госдуме.



Поправки обяжут суды в ускоренном порядке рассматривать обращения органов жилищного надзора с требованием предоставить доступ в жилые помещения, собственники которых отказываются впускать инспектора для проверки. Суду на рассмотрение такого заявления дается всего 10 дней.

В Минстрое ссылаются на то, что собственники должны руководствоваться не только собственными интересами, но и здравым смыслом и учитывать, что их квартира является частью дома. И перепланировка может сказываться негативно на состоянии здания.

Самым популярным вариантом перепланировки в России является объединение санузла (ванной комнаты и туалета) и кухни с гостиной, причем эти виды усовершенствования квартир популярны как у жителей новостроек, так и у собственников «хрущевок», рассказывает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». Популярно устройство кладовых и гардеробных комнат. Также распространены различные варианты дополнительных проемов в стенах, расширение квартиры за счет лоджий и балконов. В старинных домах собственники часто избавляются от слишком громоздких кладовок или даже печных труб.

Самую большую опасность представляют перепланировки, связанные со сносом несущих стен или разрушением фундамента на первых этажах многоквартирных домов.

При возникновении угрозы для здания для соседей скорость принятия решения о прекращении перепланировки или восстановлении квартиры в прежнее состояние имеет решающую роль. Сокращение срока до 10 дней упростит задачу, но, по мнению экспертов, не решит проблему целиком.

«Для обоснования визита в квартиру должны быть доказательства наличия в ней перепланировки, в большинстве же случаев их нет», — говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.