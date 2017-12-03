«Безопасная» дорога

В Кимовске активисты обнаружили нарушения ГОСТа об искуственных неровностях.



«Бездействие уполномоченных лиц привело к опасности передвижения по дорогам. Я говорил об этом одному из замов главы МО. Никаких действий не принято», — рассказал в твиттере Николай Бокатуев.

«На месте устройства „лежачего полицейского“ должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги, которого по факту там нет. Зимой скапливается талый снег и образуется наледь, что при торможении создает угрозу потери управления. Пешеходы же выходят на дорогу, полагая, что водитель успеет затормозить. Для обеспечения хорошей видимости в темное время суток поверхность неровности должно быть заметно благодаря световозвращающим элементам площадью не менее 15%. Об этом местные власти также не позаботились», — сообщил о проблеме «Первый тульский».

Однако местные чиновники посчитали, что всё в порядке, никакой опасности на указанном участке дороги не существует.