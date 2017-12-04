Туляки стали чаще пить — свидетельствуют результаты национального рейтинга трезвости.



Его подготовили федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Независимый доклад был составлен командой экспертов, социологов, юристов, экономистов, историков, психологов и журналистов, которые проанализировали, обобщили и систематизировали данные региональной и федеральной статистики.

Задача исследования — способствовать повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма среди населения и совершенствованию регулирования алкогольного рынка.

Тульская область в рейтинге за 2017 год оказалась на 59-м месте, за год регион опустился на 10 позиций.