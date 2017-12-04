В Туле на форуме обсудят взаимодействие силовиков, власти и общества в сфере борьбы с коррупцией

8 декабря в канун Международного дня борьбы с коррупцией в Туле пройдёт форум на тему: «Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского общества, органами государственного и муниципального управления в сфере противодействия коррупции».



В работе форума примут участие руководители прокуратуры Тульской области, председатель облдумы Сергей Харитонов, замгубернатора Галина Якушкина, председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, руководители УМВД, УФСБ, управления Следственного комитета, министры и омбудсмены.

В рамках работы форума прокурор области Александр Козловым и председатель областной Общественной палаты Александр Воронцовым проведёт приём граждан с 14:00 до 16:00 мск в здании прокуратуры (пр. Ленина, 55). Предварительная запись по телефону 36-31-58.