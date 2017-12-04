Узловчан из аварийного жилья переселили в дом с протекающей крышей и грибком

В Узловой по программе переселения из аварийного жилья горожанам предоставили некачественные квартиры.



Жители дома №2 по улице Андреева получили ключи от новых квартир в октябре 2017 года, однако до сих пор большая часть из 56 квартир, расположенных в доме, до сих пор не заселена.

В доме по всей площади течёт кровля. На полу квартир третьего этажа образуются огромные лужи. Местами, преимущественно в подъезде, дом протекает до первого этажа.

«В этом доме только одна проблема: отсутствие кровли. Такое ощущение, что ее вообще забыли установить. Отсюда следуют все прочие проблемы, которых с каждым днём становится все больше», – сообщил житель дома Геннадий Романов.

Из-за постоянной сырости в новых квартирах, которые не прослужили своим хозяевам и пары месяцев, отходят обои, появляется грибок на стенах, сыпется штукатурка. Люди беспокоятся, что, если даже будет решён вопрос с протечкой кровли, дом сложно будет восстановить для нормального проживания. Кроме того, жители жалуются на качество отопления. В квартирах установлены батареи, предусмотренные для подъезда. А следовательно, они не обеспечивают должный уровень обогрева помещения.

«В настоящее время многие люди не подписали акт сдачи дома. По словам представителей администрации муниципального образования Узловский район, подрядчик, строящий дом, обанкротился, а потому не может выполнить обязательства по устранению недостатков, которые на него возложила администрация», – отметила житель дома Татьяна Орлова.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаил Глухов отметил, что причина такой ситуации — халатное отношение чиновников и призвал администрацию не устраняться от решения проблем жителей, которые попали в данную ситуации не по своей вине.

Как отметили в ОНФ, сейчас в администрации занимаются поиском компании, которая возьмёт на себя работы по реставрации кровли. Однако срок устранения недостатков – 1 декабря – уже истёк.

Узловской район — проблемный по части реализации программы переселения из аварийного жилья, это сказывалось и на общем рейтинге Тульской области. Расселённые дома здесь тоже сносить не спешили — в результате они разрушались, создавали опасность для граждан и портили вид. Летом этого года суд обязал администрацию провести снос расселённых аварийных домов. Жители не раз поднимали эту проблему, требуя полицейской проверки.

Зимой этого года в посёлке Каменецкий Узловского района обрушилась кровля барака, который стоял в программе переселения из аварийного и ветхого жилья этапа 2015 года.

В целом доля ветхого жилья в Тульской области в два раза превышает среднюю по стране.