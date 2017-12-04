Для Улюкаева просят 10 лет тюрьмы

Обвинение запросило для бывшего министра экономразвития России Алексея Улюкаева 10 лет колонии строгого режима за получение взятки в размере двух миллионов рублей от главы «Роснефти» Игоря Сечина.



Кроме того, прокурор считает, что экс-министра следует оштрафовать на 500 млн рублей и лишить его классного чина и государственных наград.

При этом гособвинение попросило исключить из обвинительного заключения состав преступления «вымогательство взятки».

Адвокаты Улюкаева, в свою очередь, попросили суд оправдать их подзащитного. Улюкаев свою вину категорически отрицает, считая, что уголовное дело в отношении него полностью сфабриковано.

«В отношении меня в отсутствии объективных доказательств было сфабриковано обвинение, которое основывается исключительно на показаниях Сечина», — сказал он на первом заседании суда.

Экс-министр был задержан 15 ноября 2016 года у офиса «Роснефти». По версии следователей, в офисе он получил от Сечина сумку с двумя миллионами долларов, которые ранее якобы вымогал за одобрение сделки по продаже компании «Башнефть» «Роснефти».

Адвокаты Улюкаева, в свою очередь, заявили, что их подзащитный не мог вымогать деньги за положительное заключение по сделке, так как он не принимал решения по этому вопросу.

Во время судебного процесса СМИ опубликовали фрагменты показаний Сечина, которые он дал во время расследования дела. Он рассказал, что во время поездки на Гоа Улюкаев заявил, что главе «Роснефти» следует «отблагодарить его» двумя миллионами долларов за поддержку сделки по покупке «Башнефти». Сечин утверждает, что тогда экс-министр жестом показал желаемую сумму вознаграждения и объяснил, что он означает именно два миллиона долларов. При этом глава компании отметил, что присутствовавшие на той встрече сотрудники службы безопасности не слышали самого разговора.

Однако позже генерал ФСБ Олег Феоктистов, работавший главой службы безопасности «Роснефти», подтвердил эту версию, сказав, что Улюкаев тогда «приложил к лацкану пиджака два пальца и показал сумму».

Улюкаев, в свою очередь, заявил, что не вымогал на Гоа никаких взяток, добавив, что разговаривал с Сечиным о приватизации. Он отметил, что глава «Роснефти» предложил ему «вино, которое ты никогда в жизни не пробовал» в случае, если сделка по покупке «Башнефти» будет успешной.

Проводивший осмотр автомобиля Улюкаева в день задержания сотрудник ФСБ Алексей Калугин рассказал, что заявление о вымогательстве взятки ведомство получило в конце октября 2016 года. По его словам, следственные мероприятия в отношении экс-министра были инициированы начальником управления «К» ФСБ (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) Иваном Ткачевым, который ранее был заместителем Феоктистова.

По версии адвокатов Улюкаева, Ткачев и Феоктистов устроили провокацию в отношении их подзащитного с целью привлечения его к уголовной ответственности.

В ходе рассмотрения дела в суде прокурор представил распечатку разговора между Улюкаевым и Сечином перед задержанием. В беседе глава «Роснефти» несколько раз упомянул некую «корзинку с колбасой». По мнению следствия, этой фразой они называли сумку с деньгами, которые сторона обвинения считает взяткой Улюкаеву.

Однако позже газета «Ведомости» опубликовала фото корзины с колбасой, которую Сечин традиционно дарит чиновникам. По данным издания, изделия делают в специальном цехе из мяса животных, которых Сечин убивает на охоте. Корзина с продуктами оснащена маркировкой «От Иваныча».

Сечин негативно отреагировал на обнародование расшифровки его разговора, назвав эти действия «профессиональным кретинизмом». Он также заявил, что разговор содержал гостайну.

Также СМИ опубликовали аудизапись телефонного разговора экс-министра и главы «Роснефти», который состоялся за несколько часов до задержания Улюкаева. На ней слышно, как Сечин приглашает бывшего министра в свой офис.

Во время рассмотрения дела в суде Феоктистов рассказал, что два миллиона долларов, которые Улюкаев якобы получил в качестве взятки, были предоставлены «частным инвестором», имя которого не раскрывается. По его словам, инвестор не знал, что деньги предназначались для взятки экс-министру.

«Он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию „Роснефти“. Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику», — заявил Феоктистов.

Улюкаев, в свою очередь, заявил, что взял сумку, подумав, что в ней вино, которое Сечин обещал ему на Гоа. По словам Улюкаева, глава «Роснефти» и раньше делал ему подарки, в том числе дарил фамильные часы и макет буровой вышки.

«Это было нормой делового этикета», — объяснил экс-министр.

На одном из судебных заседаний сумку с двумя миллионами долларов взвесили, и оказалось, что она весит почти 22 кг. При этом Улюкаев не смог подтвердить, что именно эту сумку он получил в офисе «Роснефти» в день задержания.

«Я не могу сказать, прошло много времени, тогда было темное время суток, я получил что-то темное, весомое. Получив сумку, похожую на эту, я думал, в ней вино», — сказал он.

По ходатайству адвокатов Улюкаева Сечин четыре раза был вызван в суд, однако ни разу не явился, объясняя свое отсутствие занятостью. В пятый раз суд отказался его вызвать, после чего объявил представление основных доказательств сторонами завершенным. Адвокаты Улюкаева, в свою очередь, выступили против оглашения его показаний в суде, сообщает «Спектр».