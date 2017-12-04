Новомосковцы считают, что экология в городе не улучшается

Жителям Новомосковска предложили оценить итоги Года экологии.



Опрос запустил городской портал «Новомосковск сегодня».

Большинство респондентов (66%) считают, что состояние экологии в городе не поменялось — как и прежде, есть запахи, осуществляются выбросы с заводов.

22% опрошенных уверены, что экологические мероприятия были «для галочки», но не принесли действительных плодов.

Всего лишь 5% считают, что экология в Новомосковске сильно улучшилась, 2% — что появились небольшие улучшения и столько же увидели ухудшения. 3% респондентов заявили, что впервые слышат о том, что 2017-й был назначен Годом экологии.