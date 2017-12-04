В четырёх районах Тульской области нужно ускорить процесс газификации

В 2018 году получат газ жители 18 муниципалитетов Тульской области.



Об этом сообщила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко на посвящённом газификации оперативном совещании.

В муниципалитетах построят распределительные газовые сети, проложат поселковые газопроводы протяжённостью более 40 км. В результате газифицируют 362 домовладения, ещё у 447 появится возможность технологического присоединения.

В 2017 году газ провели в 28 населённых пунктов 12 муниципалитетов. Газопроводы протяжённостью 85,7 км позволили обеспечить газом 758 домов.

На совещании отметили работу администраций в Воловском и Кимовском районе, где за год построили и ввели в эксплуатацию объекты, позволившие газифицировать 5 населённых пунктов. В то же время в четырёх районах (Белёвский, Богородицкий, Киреевский и Одоевский) газификация идёт медленными темпами.

Как подчеркнул на совещании губернатор Алексей Дюмин, к 1 февраля 2018 года главы муниципалитетов должны подготовить проекты и сметы и заранее проинформировать жителей, когда в их дома поступит газ.