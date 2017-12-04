Тульская администрация придумала, как эффективно избавляться от автохлама

Горадминистрация Тулы разработала новые правила эвакуации брошенного транспорта.



Об усовершенствовании механизма рассказала начальник управления правовой работы и контроля Ирина Савостьянова.

По закону брошенные автомобили не могут стоять на улицах и во дворах. Владельцу нужно отправить транспортное средство в гараж, на спецстоянку или на утилизацию.

Жители могут пожаловаться на брошенный неисправный автомобиль. Тогда сотрудники терруправлений и других ведомств должны эвакуировать транспортное средство, которое находится на одном месте больше месяца. Если же автомобиль стоит во дворе, решение об эвакуации должны принять жильцы на общем собрании.

Сначала владельца разыскивают и отправляют ему уведомление с требованием за пять дней убрать автомобиль. Если владелец не найден, на машину на 30 дней наклеивают уведомление. По прошествии срока транспорт отправляют на спецстоянку. Если собственник вдруг находится, он может получить автомобиль назад, возместив затраченные средства. Если нет — автомобиль через суд признают бесхозным и утилизируют.

Мэр Тулы Юрий Цкипури считает, что новые правила помогут очистить улицы от автохлама.

«Вопросы эвакуации брошенных автомобилей часто возникают на встречах с населением. Жители жалуются, что машины мешают работе спецтехники, проезду другого транспорта, являются местом складирования мусора. Новые правила систематизируют порядок их эвакуации», — отметил он.