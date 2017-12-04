Дюмин как политик влиятельнее Собчак

Опубликован ноябрьский ТОП-100 влиятельных политиков страны, составленный Агентством политических и экономических коммуникаций.



В прошедшем месяце одним из важных факторов, повлиявших на позиции политиков, оказалась подготовка к выборам президента, отмечают эксперты.

ТОП-10 лидеров оказался практически неизменен. Тройку составили Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу. Далее располагаются Антон Вайно, Сергей Кириенко, Игорь Сечин, Сергей Лавров. Замыкают десятку Вячеслав Володин, Дмитрий Песков и Антон Силуанов.

Входит в сотню влиятельных политиков (группа со средней влиятельностью) и тульский губернатор Алексей Дюмин. В этом месяце он занял 85-е место, в октябре находился на 86-м. Дюмин опережает в рейтинге главу Минстроя Михаила Меня, министра труда Максима Топилина и претендентку на участие в президентских выборах Ксению Собчак. Сам Дюмин, напомним, всё ещё числится в неофициальном списке потенциальных преемников Путина на выборах-2018.