Дюмин: От работы каждого губернатора зависит стабильность всего государства

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал интервью «Военно-промышленному курьеру».



Он рассказал о своей работе в регионе, взаимодействии с тульскими «оборонщиками» и патриотизме.

– Алексей Геннадьевич, 18 сентября 2016 года вы были избраны губернатором Тульской области. Решением каких проблем пришлось заниматься в первую очередь? Пригодились ли вам навыки и знания, полученные на военной службе? Пришлось ли что-то менять в стиле работы своих подчиненных?

– Уточню, что моя работа в области началась за полгода с лишним до избрания – в должности врио губернатора. Уже с февраля 2016-го я занимался решением таких актуальных задач, как поддержка промышленности, улучшение инвестиционного климата, привлечение инвесторов, решение социальных вопросов и т. д. Об армейском опыте меня спрашивают постоянно, и я отвечаю, что он везде полезен. Армия ведь учит не только воевать, но и решать организационные, управленческие задачи, работать в самых разных условиях, без времени на раскачку, быть последовательным и ответственным, уметь требовать того же от подчиненных. Принцип простой: начал дело – доведи до конца. Причем качественно и в срок.

– За год вряд ли можно что-то серьезно поменять. И все же о каких основных итогах работы на посту губернатора области за минувшее время можно сказать? Какие региональные начинания, проекты считаете наиболее значимыми?

– Замечу, что прийти и что-то поменять – не самоцель. Задачи были в целом понятны, но их предстояло четко закрепить, прописать в виде стратегии развития со сроками, обоснованием, понятными индикаторами для оценки выполненной работы. Поэтому уже через полтора месяца после вступления в должность врио я представил общественности региона свое видение приоритетов его развития. Началась разработка пятилетней социально-экономической программы. Мы подключили экспертов, широкую общественность. Люди прислали несколько тысяч предложений для включения в этот документ. Так что программа у нас получилась по-настоящему народная.

Одновременно с этим решались конкретные локальные задачи. Например, в апреле 2016 года была создана особая экономическая зона «Узловая». Сейчас там уже восемь резидентов, начато строительство производств. В конце декабря откроется первый завод.

Велась подготовительная работа, благодаря которой в прошлом году мы открыли первый детский технопарк «Кванториум».

Особое внимание с самого начала уделяли инвестиционной политике, участию в крупных экономических форумах. Такой подход себя оправдал. Так, по итогам 2016 года инвестиции в регион составили более 112,5 миллиарда рублей. В нынешнем году только с Петербургского международного экономического форума мы привезли инвестиционных контрактов более чем на 80 миллиардов рублей.

Продвигаются масштабные и очень нужные региону проекты в здравоохранении. Сооружаются новые корпуса детской областной клинической больницы. Готовимся к строительству областного перинатального центра. В нынешнем году приступили к реализации большого проекта «Тульская набережная». Тула – красивейший город с богатой историей, пора вернуть ему единый исторический центр. Результаты будут видны уже в следующем году.

– Ощущаете ли вы помощь и спрос президента Российской Федерации? В чем это проявляется?

– Президент ставит ясные задачи. И мы их выполняем. Поддержка президента – это его готовность выслушать и оказать содействие в реализации наших планов. Не делать за нас работу, а поддержать реальные, полностью продуманные и проработанные инициативы. И спрос, безусловно, серьезный – ведь от работы каждого губернатора во вверенном ему регионе зависит стабильность всего государства.

– Тула – город оружейников. Как у вас складываются отношения с директорским корпусом оборонных предприятий? Чего они ждут от региональной власти? Какие проблемы стоят на повестке дня? В чем губернатор может посодействовать ОПК?

– Взаимоотношения конструктивные. Мы с «оборонщиками» – одна команда. Очень рад, что мне удалось фактически с самого начала пребывания в Туле найти общий язык как с руководством, так и с рядовыми сотрудниками предприятий ОПК. Хотелось бы отметить наши совместные проекты в сфере образования, подготовки кадров. Например, Тульский государственный университет получил статус опорного вуза, воссоздана военная кафедра, комплектуются научно-производственные роты на базе ведущих предприятий ОПК. Это уже серьезные достижения. Безусловно, мы в тесном контакте с директорами заводов по выполнению гособоронзаказа. Я в курсе всех ключевых планов развития ОПК региона, новых разработок как военной, так и гражданской продукции.

– Кооперация связывает тульские предприятия с десятками и даже сотнями других городов. А как вам видятся межрегиональные связи, их развитие?

– У нас обширная сеть партнеров по всей стране. Тульская область заключила около трех десятков соглашений об экономическом сотрудничестве с самыми разными субъектами Российской Федерации. Из них девять – только за последние пару лет. В начале 2017 года мы подписали соглашение с правительством Владимирской области, которое предусматривает совместные проекты в машиностроении и станкостроении, в области развития инновационных технологий. Муроммашзавод начал поставлять продукцию для КБП им. Шипунова, НИПТИ «Микрон» разрабатывает станочное оборудование для Тульского патронного завода, а ООО «Баромембранная технология» активно сотрудничает с целым рядом наших предприятий. Именно в производственной кооперации и привлечении инвестиций из других субъектов мы видим перспективы укрепления межрегиональных связей. Развитию Тульской области способствует и обмен опытом с коллегами из других регионов. Сейчас ведем активный диалог с Республикой Татарстан и Ярославской областью, в планах – расширение связей с Калугой, Рязанью, Забайкальем.

– В прошлом году в Туле воссоздано Суворовское училище. Как часто вы там бываете? Какие впечатления? Что может сделать губернатор для того, чтобы для подрастающего поколения служба в Российской армии была мечтой, целью жизни?

– В Суворовском училище стараюсь бывать как можно чаще, последний раз приезжал туда 1 сентября. Оно работает всего год, но уже достигло определенных успехов – в мае ребята достойно представили училище на Параде Победы в Туле, прошли в рядах Бессмертного полка.

Для воспитания молодого поколения губернатор может и должен показывать свое отношение к армии, к защите Родины. Нет ничего лучше личного примера. Но в целом Тульская область – очень патриотически настроенный регион, здесь сильны традиции оружейников и воинов. Не вижу особой надобности кого-то убеждать в том, что служить в армии хорошо и почетно.

– Каким вам, человеку, обладающему и военным, и гражданским управленческим опытом, представляется развитие ситуации в Сирии? Что по силам России?

– Наши ВКС добились существенных успехов. Да и то подразделение, которым я ранее командовал, – Силы специальных операций, сработало слаженно и четко. И, кстати, неплохо показала себя в Сирии продукция тульских оружейников. Полагаю, роль России – помогать стабилизировать ситуацию в Сирии, обеспечивать безопасность ее граждан. Надеюсь, в дальнейшем уже с помощью мирных, дипломатических, социально-экономических инструментов.

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