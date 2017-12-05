«Ведомости» сообщили, сколько российских военных умерло за пять лет

В октябре страховая компания СОГАЗ выиграла тендер на страхование российских военнослужащих в 2018–2019 годах.



В дополнении к извещению о проведении конкурса было опубликовано приложение, в котором приводятся дополнительные сведения для участников тендера.

В документах, в том числе, содержится информация о том, сколько российских военных умерло за последние пять лет, сообщают «Ведомости». Согласно этим данным, в 2012 году умерло 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 году — 596, в 2014 году — 790, в 2015 году — 626, в 2016 году — 393.

Министерство обороны перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 года. Оперативный комментарий СОГАЗа и Минобороны «Ведомостям» получить не удалось.

В 2015 году президент России Владимир Путин внес изменения в перечень сведений, относящихся к гостайне: к таким теперь относятся данные, раскрывающие потери Минобороны РФ в мирное время при проведении спецопераций.

Затем Верховный суд окончательно признал законным указ президента о засекречивании военных потерь в ходе спецопераций в мирное время.