Туляки предложили обозначить переходы на трамвайных путях по Марата, где теперь мчатся машины

Движение по новым трамвайным путям в Пролетарском округе Тулы нужно отрегулировать, считают жители.



После ремонта путей на улицах Марата / Епифанская здесь стали «летать» автомобили.

При этом нет никаких ограничительных знаков или разметки, сообщающей о жилой зоне. А рядом находятся не только жилые дома, но и школа, поликлиники. Большинство автомобилистов не уступают дорогу пешеходам, вечером перейти дорогу очень сложно.

Жители составили открытое обращение, написали в ГИБДД, но безрезультатно — там сослались на городскую администрацию.

Один из туляков написал обращение в администрацию, в котором предложил сделать переходы напротив детской поликлиники на улице Марата и на пересечении улиц Марата и Чапаева, оборудовать здесь освещение, ограничить скорость по трамвайным путям до 40 км/ч, повесить на перекрёстках знак «40» и знаки приоритета (трамвайные пути — главная дорога), а также нарисовать «сплошную линию» на пересечении улиц Марата и Ложевая для поворота машин.

Чиновники пообещали подумать над некоторыми предложениями.