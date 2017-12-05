В нескольких районах Тульской области недобор призывников и много уклонистов

В Тульской области обсудили промежуточные итоги осеннего призыва, он продлится до 31 декабря.



Как сообщил на правительственном совещании военный комиссар региона Александр Сафронов, по итогам ноября в войска отправлено 973 человека. Западным военным округом для Тульской области поставлена планка в 1400 человек.

По данным призывных комиссий в муниципалитетах, на службу призвано более 1300 человек, 955 человек получили освобождение, 2407 — отсрочку, шестерым перенесли срок призыва, троих направили на альтернативную службу.

Областной военный комиссар заметил, что в целом призыв качественно организован, но некоторыми муниципалитетами не выполняется норма призыва — это Новомосковск, Алексин, Донской, Плавский, Кимовский, Венёвский и Чернский районы. Сафронов попросил глав МО проработать этот вопрос.

По словам Сафронова, из-за вступивших в силу весной поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» возник дефицит призывного ресурса. Сократился круг граждан, которые подлежащат призыву. В результате в Тульской области примерно 200 призывников заменили призывную службу на контрактную, примерно столько же получили отсрочку для завершения учёбы. 884 призывникам не удалось сообщить о призыве, с 6 октября разыскано 589 человек.

В Туле розыском призывников занимаются специальные «летучие группы», рассказал мэр города Юрий Цкипури. В состав таких групп входят сотрудники терруправлений, полицейские и работники военкоматов. На специально выделенном автомобиле они объезжают квартиры призывников с 06:00 до 22:00 мск по будням и выходным, к каждому — по несколько раз. Многие отказываются открывать двери и принимать повестки или же не живут по месту регистрации. Тогда «летучие группы» работают с соседями и старшими по домам, выезжают домой или на работу к родителям.

Губернатор Алексей Дюмин дал поручение главам муниципалитетов активизировать работу для достижения нормы призыва, координировать её будет замгубернатора Александр Сорокин.