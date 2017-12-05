Швейцарский журналист считает, что Тула расцветает при Дюмине

Журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнссен посвятил свою колонку Туле.



Перевод материала опубликовал сайт «Инопресса».

«В российском провинциальном городе Тула тон задают армия и оборонная промышленность — долгое время это происходило ценой качества жизни населения. Однако благодаря новой политике ситуация начинает меняться», — пишет Иво Мийнссен.

«Тула — город-герой, и гордится этим», — говорится в статье.

Почетное звание Тула носит вполне официально: оно было присвоено советским руководством в 1976 году за то, что во Второй мировой войне жители города остановили здесь продвижение немецких танковых дивизий. Когда Кремль снова сделал победу в Великой Отечественной одним из столпов патриотизма, города-герои стали востребованными, отмечает Мийнссен.

Жизнь Тулы особенно сильно определяется всем, что связано с военной сферой: этот городок уже больше 300 лет является столицей оборонной промышленности. Тяжелая промышленность является важнейшей отраслью экономики региона. Тысячи людей работают на нужды армии и военных образовательных учреждений.

«Главным бенефициаром тесных взаимоотношений Кремля и Тулы является оборонная промышленность: ее портфели заказов благодаря геополитической напряженности и модернизации российской армии полностью заполнены», — говорит Мийнссен.

Так, Дюмин обеспечил местной промышленности получение крупного заказа от спецназа. Градоначальник планирует и дальше развивать тяжелую промышленность.

«Однако для качества жизни в городе тяжелая промышленность имеет катастрофические последствия: вы чувствуете ее запах, видите ее в дымящихся трубах и пробуете на вкус с пылью, которая летает в воздухе», — замечает автор.

Тула — один из самых загрязненных городов России, здесь гораздо чаще обычного встречаются заболевания легких, сердца и сосудов, заболеваемость раком также выше среднего.

«Тем не менее, ситуация начинает постепенно меняться. Тула расцветает, так как региональное правительство больше заботится о ее проблемах. Жители Тулы связывают это с тем, что снизился уровень коррупции», — отмечает журналист.

К примеру, были заасфальтированы «ужасно плохие дороги с огромными выбоинами», очищены и благоустроены парки, которые раньше были «свалками мусора с покосившимися воротами», в центре города, между недавно отремонтированным Кремлем и рекой, должны обустроить пешеходную зону — так город собирается привлечь туристов.

«Но меняется все медленно. Город представляет собой показательный пример того, как политическая элита современной России ищет для себя новые законные оправдания: вместо демократии она делает ставку на своего рода просвещенную автократию, которая хорошо принимается населением. Бразды правления отдаются в руки технократов, часто из силовых структур. В народе они пользуются репутацией менее вороватых. Это не означает, что коррупция сегодня исчезла: она стала менее заметна и ее сдерживают так, чтобы она не мешала ощущению заметных улучшений», — комментирует автор.

«Тула следует примеру Москвы, где программа мэра по благоустройству города обеспечивает устойчиво-высокий рейтинг власти. Особая внимательность Кремля к политически и стратегически значимым городам сделала их определенно более комфортными для жизни. Вопрос теперь только в том, сработает ли такое начинание в давно заброшенных, далеких провинциальных городах», — заключает журналист.