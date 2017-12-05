В Туле установили памятник французскому лётчику Марселю Альберу

В Туле открыли памятник французскому лётчику Марселю Альберу.



Бюст установили на территории регионального центра подготовки граждан к военной службе. Памятник подарен автором проекта «Аллея российской славы», скульптором Михаилом Сердюковым.

Марсель Альбер родился в Париже в 1917 году. В 1938 году поступил на службу в Вооружённые силы Франции, в ноябре 1942 года с группой первых добровольцев авиагруппы «Нормандия-Неман» приехал в СССР. В 1943 году получил Орден Отечественной войны II степени за 47 боевых вылетов и пять сбитых самолётов. Скончался в августе 2010-го на 93-м году жизни.