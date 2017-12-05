Расходы на неэффективных тульских чиновников могут сократить

Минфин пригрозил сокращением расходов на неэффективных региональных чиновников.



Объёмы расходов на органы власти в регионах могут быть снижены. К расходам на органы власти, в частности, относятся зарплаты чиновников, расходы на транспорт и содержание офисов. Таким образом, предложение Минфина напрямую затронет содержание бюрократического аппарата в регионах, пишет «РБК».

Сейчас расходы на региональных чиновников рассчитываются, исходя из прогнозируемых объемов собственных доходов консолидированного бюджета субъекта, объёмов федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов и пр.

Существующий баланс должна изменить методика расчётов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и доходов, за счёт которых формируются дорожные фонды субъектов.

Как сообщал «МК», численность работников госучреждений Тульской области на 1 октября 2017 года составила 52 224 человека. Фактические затраты на их денежное содержание – около 6 млрд рублей, не считая начисления на выплаты по заработной плате и средства обязательного медицинского страхования.