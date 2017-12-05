На госканалах может стать больше цензуры и пропаганды

В Госдуму внесут законопроект о контроле контента гостелеканалов.



Об этом рассказал первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко (КПРФ). По задумке депутата, контроль будет осуществляться парламентом совместно с компетентными госорганами.

Как рассказал парламентарий в ходе заседания комитета, в настоящее время никто не контролирует, что именно транслируют государственные каналы. По его мнению, такой подход недопустим, «так как телевидение имеет мощнейшее влияние на население».

«Во всех цивилизованных странах существуют государственные организации, которое отслеживают это дело (контент государственных телеканалов) с участием парламента, где представлены все существующие фракции... О чём я и представлю свой законопроект через неделю, предлагаю комитету поддержать, мы должны влиять», — цитирует его РИА «Новости».

По словам Бортко, необходимо, чтобы Госдума, Совет Федерации и компетентные госорганы могли оказывать влияние на программу государственных телеканалов.