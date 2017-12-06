Яровая берётся за мигрантов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроекты о трудовых мигрантах.



«Мы предлагаем конкретизировать в российском законодательстве позицию „принимающая сторона“. Сейчас принимающей стороной одновременно может быть юридическое или физическое лицо, у которого иностранный гражданин работает, или у которого он проживает. Такая двойственность влечёт неопределённость реального местонахождения иностранного гражданина», — пояснила она.

Также Яровая хочет наделить граждан правом ставить на учёт и снимать с него в полиции приглашённого мигранта.

«Это станет и профилактической мерой, дисциплинирующим фактором для иностранных граждан, которые не позволят им без законных оснований находиться на территории РФ», — отметила вице-спикер.

Сейчас на учёт мигрантов ставит государство, и приезжие продолжают числиться по какому-либо адресу даже если там уже не проживают.

Яровая уточнила, что концепции законопроектов уже поддержали власти регионов, а также МВД и профильные комитеты Госдумы — по делам национальностей и по безопасности.