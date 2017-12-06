Путин приостановил действие закона о базовой стоимости соцнабора

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия закона о базовой стоимости необходимого соцнабора, направленный на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, до 2020 года.



Согласно ранее действующему закону, «долговая стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств РФ».

Законом также обеспечиваются правовые основы для отсрочки выполнения обязательств государства по восстановлению сбережений граждан РФ, помещённых на вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года в целях создания условий для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к исполнению федеральным бюджетом на 2017—2019 годы.