Тульские единороссы активизируются в соцсетях

«Единая Россия» возродит партийную учёбу, в том числе для эффективной работы партийцев в соцсетях.



Об этом сообщил временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета единороссов Андрей Турчак.

«Про соцсети мы говорим много, этой работе нам нужно учиться всем. Поэтому мы возрождаем систему партийной учёбы, которая была в „Единой России“ в 2007—2008 году и доказала свою эффективность», — заявил он.

Турчак пояснил, что речь идёт не только об учёбе секретарей и руководителей исполкомов, но и активистов.

«Речь идёт о многоуровневом обучении со специальными модулями, которые будут предусматривать региональный аспект, обмен лучшими практиками, и лучшие будут приглашаться на учебные модули в Москву», — уточнил он.