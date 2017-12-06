Туляки смогут пользоваться любым МФЦ вне зависимости от регистрации

С 1 января туляки смогут обратиться в многофункциональный центр в любом месте, вне зависимости от места регистрации.



Президент Владимир Путин подписал закон, который предлагает экстерриториальный принцип оказания госуслуг.

Закон сделает госуслуги доступнее и удобнее – для граждан будет дешевле обратиться в МФЦ, так как не нужно будет приходить в МФЦ именно по месту прописки.

Кроме этого, в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который разрешит вносить платежи сразу через МФЦ. Сейчас МФЦ только выдают квитанции, которые необходимо оплатить в банке.

С 2019 года Сбербанк возьмёт на себя функции МФЦ. В отделениях можно будет получить паспорт, водительские права, зарегистрировать недвижимость, а также получить другие услуги.