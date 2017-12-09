Цкипури обещает зарядить туляков бодростью на год вперёд

Мэр Тулы Юрий Цкипури пообещал тулякам в новогодние каникулы туляков насыщенную развлекательную программу.



«Для жителей и гостей областной столицы готовится большая программа. Празднование состоится как на открытых площадках, так и в учреждениях культуры. Принять участие в новогодних мероприятиях смогут более 50 тысяч ребятишек. Крайне важно, что праздники пройдут во всех уголках Большой Тулы. Так, по традиции, вечером 31 декабря в десяти поселениях Ленинского района жители встретят Новый год праздничной программой с фейерверком», — цитирует его пресс-служба Тулгордумы.

Мэр заявил, что в праздники туляки смогут зарядиться бодростью на весь год.

«Приглашаю всех присоединяться к празднованию семьями, ощутить новогоднюю атмосферу и получить заряд бодрости на целый год!» — призвал Цкипури.

В предновогодние и праздничные дни в Туле будет проведено более 350 мероприятий разного формата в парках и около домов культуры.

В зимние каникулы продолжится реализация проекта «Каникулы в городе». Также Тула присоединяется к новому всероссийскому проекту «Выходи гулять!». Мероприятия пройдут на территориях общего пользования, которые в 2017 году были благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды». На 30 таких площадках молодёжные центры и дома культуры будут проводить развлекательные, спортивно-игровые программы.