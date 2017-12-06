В тульском отделении «Единой России» проведут аудит

«Единая Россия» готовит к XVII съезду партии норму проведения обязательного аудита работы региональных отделений.



Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, к настоящему моменту выборочно проведён аудит четырех региональных отделений.

«Разброс „мёртвых душ“ составил от 10% до 40%. Вот 40% — это тот критический порог, после которого можно ставить вопрос об эффективности работы регионального отделения», — считает он.

Также с 2018 года планируется ввести систему рейтингования региональных отделений.