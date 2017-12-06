В Общественной палате России с участием Воронцова обсудят состояние гражданского общества

12 и 13 декабря пройдёт второе пленарное заседание шестого состава Общественной палаты России.



В первый день пленарного заседания секретарь ОП РФ Валерий Фадеев представит ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в России за 2017 год.

В подготовку Доклада были активно вовлечены региональные общественные палаты и ведущие эксперты по вопросам общественного контроля, развития благотворительности, социально ориентированных НКО и добровольчества.

На пленарном заседании будут представлены выводы по ключевым темам доклада, включая результаты по налаживанию взаимодействия диалога между властью и гражданами, динамику развития, экономический потенциал и общественное восприятие третьего сектора, гражданскую активность в контексте взаимопомощи, а также видение гражданского общества будущего.

В обсуждении доклада примут участие члены Общественной палаты РФ и члены общественных палат субъектов России, а также представители органов государственной власти, гражданские активисты, эксперты и представители СМИ.

Также члены ОП РФ будут вести работу в комиссиях, а главы палат регионов под председательством руководителя Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова проведут заседание президиума.