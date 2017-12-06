Одоевский ИВС вызвал тревогу у членов наблюдательной комиссии

1 декабря члены Общественной наблюдательной комиссии Тульской области проверили соблюдение прав человека в Одоевском изоляторе временного содержания.



На момент проверки в учреждении находились двое задержанных. Комиссия посетила камеры, следственный кабинет, прогулочный двор, комнату для помывки, комнату для подогрева пищи и служебные кабинеты сотрудников изолятора.

В ходе проверки установлено, что освещение, температура воздуха, санитарное состояние, состояние спальных мест в целом соответствуют установленным нормам. Вместе с тем требуется ремонт помещения изолятора, в частности, вентиляционной системы, а также санузлов в камерах.

Кроме того, необходимо оборудовать кабинет медицинского работника. Несмотря на то, что медицинский работник предусмотрен штатным расписанием, у него отсутствует рабочий кабинет, поэтому вакансия открыта. Этот факт вызвал особую тревогу у комиссии, сообщили в ОНК. Состоялась беседа с сотрудниками изолятора, которые высказали надежду на ремонт помещения изолятора и организации медицинского помещения. Сейчас в изоляторе есть только медицинская аптечка. В экстренных случаях вызывается карета скорой помощи.

Также члены комиссии изучили журнал регистрации лиц, прибывающих и убывающих из ИВС, ознакомились с ведением журнала личного приёма начальника ИВС. По результатам проверки нарушений прав граждан выявлено не был.