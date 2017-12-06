Судью из Тульской области повысили в классе

Высшая квалификационная коллегия судей присвоила квалификационные классы руководителям и судьям судов общей юрисдикции, а также арбитражей и военных судов.



ВККС в ноябре рассмотрела представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его первого заместителя Петра Серкова о проведении аттестации судей и присвоении им соответствующих квалификационных классов. По итогам их рассмотрения квалифколлегия присвоила высший квалификационный класс трём судьям Верховного суда – Татьяне Романовой, Наталье Павловой и Владимиру Попову.

Кроме того, первый квалификационный класс председателю Арбитражного суда Тульской области Ирине Филиной. Всего в документе фигурируют фамилии около 300 судей.

Ирина Филина возглавила Арбитражный суд весной 2017 года. В 1998 году она окончила Юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». В 2005 году назначена судьёй Арбитражного суда Тульской области на 3-летний срок полномочий, в 2008 — без ограничения срока полномочий. В декабре 2010 года была назначена председателем 1 судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Арбитражного суда Тульской области.