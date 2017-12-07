МЧС ослабит контроль за бизнесом

МЧС сократило количество проверок бизнеса. От надзора освобождено более 1 млн объектов бизнеса, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. Общее количество проверок снизилось на 30%.



Освободить часть объектов малого и среднего бизнеса от внеплановых проверок пожарной безопасности удалось благодаря новому подходу. При этом работники предприятий должны «на качественно новом уровне решать вопросы по защите жизни и здоровья персонала, при выполнении потенциально опасных технологических процессов соблюдать все требования безопасности».

За счёт сокращения проверок ведомство будет «наращивать потенциал и развивать другие сферы безопасности».