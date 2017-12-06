Как будут готовить кадры для тульских промышленных предприятий

В правительстве Тульской области обсудили подготовку кадров для промышленных предприятий.



Как сообщила замминистра образования Тульской области Алевтина Шевелева, ведомство сформировало проект заказа на подготовку кадров на 2018—2019 учебный год. Проект подготовлен на основе анализа прогноза потребности рынка труда и первичных заявок работодателей, направленных министерством труда и социальной защиты региона.

При формировании заказа учитывались профессии и специальности, входящие в региональный перечень наиболее востребованных на рынке труда, новые и перспективные. А также те, которые будут развиваться в регионе по программе модернизации системы профессионального образования, в частности, по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника».

Проект заказа составлен на 6507 бюджетных мест в учреждениях профессионального образования.