Китайцы готовятся строить в Венёве и Ефремове завод

Китайская компания Poly Group совместно с «КубаньМасло-ЕМЗ» построит в Тульской области завод по переработке сои и рапса.



Делегация во главе с высшим советником президента Poly Group Цзинь Чуньшэном осмотрела потенциальные площадки для размещения своего предприятия в Венёве и Ефремове.

По итогам встречи Poly Group и «КубаньМасло-ЕМЗ» подписали соглашение о намерениях по строительству завода. Также был подписан протокол, регламентирующий дальнейшую совместную работу, и стороны приступили к согласованию контракта на технологическое проектирование завода.