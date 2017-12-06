Лопухов: Тульская область ведёт капремонт ударными темпами

Тульская область — в лидерах по реализации программы капремонта многоквартирных домов, сообщил на брифинге с журналистами замдиректора регионального фонда капремонта Константин Лопухов.



По его словам, на 2017 год программой предусмотрено выполнение 1931 вида работ в 970 домах региона, все они практически завершены.

Лопухов заявил, что практика реализации программы в Тульской области была признана Минстроем России одной из лучших в стране. Регион на втором месте в рейтинге, составленном Ассоциацией региональных операторов и ОНФ.

Правда, не обходится и без накладок. Так, жители дома №27А по улице Луначарского три года платили за капремонт, который в итоге им так и не сделали.

Краткосрочный план 2018 года предусматривает проведение капитального ремонта 2554 конструктивных элементов в 1061 многоквартирном доме. Основным видом работ в следующем году будет капремонт инженерных систем, также планируются работы по ремонту лифтового хозяйства.

Конкурсные процедуры будут проведены до 31 декабря 2017 года. По словам Лопухова ним допускаются только подрядные организации, соответствующие установленным требованиям (наличие необходимого количества квалифицированных работников и положительного опыта проведения капремонта) и прошедшие предварительный отбор. Таких организаций в настоящее время 52.

Руководитель фонда также добавил, что для жителей работает «горячая линия» по телефону 77-05-24. Ежемесячно туда поступает более 3000 звонков. Обращения граждан по вопросам качества капитального ремонта рассматриваются с выездом на место.