Путин пообещал в ближайшее время принять решение относительно своего участия в выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время примет решение по поводу участия в выборах 2018 года.



Об этом он заявил на вручении премии «Доброволец года — 2017».

Ведущий церемонии Дмитрий Губерниев от лица присутствующих волонтёров спросил Путина о его планах. В ответ тот сообщил, что выдвигаться на выборы должен тот, у кого есть поддержка жителей, и спросил, поддерживают ли его волонтёры. Те ответили аплодисментами.

«Решение о моём выдвижении на пост президента России будет принято в самое ближайшее время. Мотивом здесь может быть только желание улучшить жизнь людей», — сказал Путин.