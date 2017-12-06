Дело Риттера. Почему общественные советы не должны быть «карманными»

21 ноября общественный совет Суворовского района исключил из своего состава Алексея Риттера.



В решении совета говорится, что полномочия Риттера прекращены в связи с нарушением регламента и Кодекса этики. Сам Риттер ранее сообщил, что члены совета выступили против ведения видеозаписи заседаний.

Активист Алексей Риттер известен борьбой с нарушениями на территории района. В частности, он обнаружил несколько фактов фиктивной уборки свалок и отчётов об уборке дорог, сообщал о нарушениях температурного режима в школе, привлечении школьников к голосованию за проекты «Народного бюджета», а также выступал против злоупотребления главы Суворовского района своими полномочиями.

Активист из Ясногорского района Владислав Плотников провёл мониторинг деятельности общественного совета Суворовского района и объяснил, почему решение об исключении одного из ярких общественников региона было неправильным.

«21 ноября 2017 года по решению Общественного совета МО Суворовский район за нарушение регламента и Кодекса этики были прекращены полномочия члена Общественного совета Алексея Риттера.

На моей памяти это первый подобный случай. Поэтому, учитывая пристальное внимание к работе Общественных советов со стороны неравнодушных граждан, мне стало интересно, за что именно были прекращены полномочия члена Общественного совета Алексея Риттера.

Я провел мониторинг деятельности Суворовского Общественного совета за 6 месяцев с момента его создания. И первое, что бросилось в глаза это нарушения Положения об Общественном совете, совершенные председателем Манухиной С. Ф. (на фото).

Так, например, повестка дня заседания на официальном сайте администрации вообще не публикуется, в нарушение части 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ все протоколы заседаний Общественного совета в Суворовском районе председатель Манухина С. Ф. подписывает единолично (ГК РФ регламентирует подписывать протокол председателю и секретарю). Таким образом, содержание этих протоколов можно подвергнуть сомнению. Также вызывают недоумение сами протоколы, поскольку они составлены от первого лица (решил, информировал). Обсуждение вопросов повестки дня не совершалось коллегиально, предложения членов Общественного совета вообще отсутствуют в протоколах. В нарушение п. 4 ч. 4 ст. 181.2 ГК РФ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на заседании Общественного совета, так же не отражены в протоколах.

Чем больше я погружался в вопросы работы Общественного совета Суворовского района, тем больше убеждался, что Алексей Риттер один из наиболее ярких и активных его членов.

Так общественник Риттер обратил внимание на недопустимость действий руководителя образовательного учреждения по принуждению детей к голосованию за проекты, предлагаемые на реализацию в рамках проекта „Народный бюджет“, что было подтверждено соответствующей комиссией Минобразования и ответом Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.

Алексей Риттер обращал внимание местных властей на отвратительное содержание тротуаров, которое не соответствовало Правилам благоустройства.

Алексей указывал на несоответствие температурных режимов в зимние месяцы в учебных классах учебных учреждений в г. Суворове.

Алексей Риттер следуя задачам, определенным в Положении об Общественном совете МО Суворовский район, выполнял Общественный контроль. Грубых нарушений в его общественной деятельности я не усмотрел.

Самое любопытное, что основным лейтмотивом исключения общественника, были жалобы членов совета на осуществление Риттером фото и видеосъемки во время заседаний без их согласия. Однако нарушения в этом нет и быть не может, поскольку в соответствии с ст.152.1 Гражданского кодекса РФ – согласие не требуется в случаях, когда использование изображения осуществляется в общественных или иных публичных интересах. Тем не менее, наперекор действующему законодательству, Алексея Риттера исключили из членства Общественного совета и устроили настоящую травлю и гонение на местном телеканале (см. с 22 минуты).

Суворовскому Общественному совету следовало бы создать дисциплинарную комиссию, составить акт о нарушении, отразить в акте суть нарушения со ссылкой на нормативные акты. И только после этих процедур можно было применить взыскание, причем на первый раз – объявить замечание или выговор. Хотя повторю, по моему мнению никакого нарушения здесь не было.

Кроме этого, согласно правилам „Перезагрузки“, формирование Общественного совета в Суворовском районе происходило по квоте – 8 членов выдвигались местным самоуправлением (дума и администрация) и 4 члена от Общественной палаты Тульской области. Алексей Риттер был выдвинут по рекомендации Общественной палаты. Соответственно, следуя логике, и прекращение полномочий Риттера должно происходить при участии палаты. Тем не менее, всё произошло так, как было максимально удобно для местной власти.

Как заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, – общественные советы не должны быть формальным придатком к органам власти. „Эти Общественные советы должны выступать в роли экспертов, а в каких-то случаях даже оппонентов власти“, — отметил Путин.

После изучения ситуации вокруг общественника Алексея Риттера, я намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность его исключения. А также я очень надеюсь, что благоразумие в Суворовском районе возобладает, и Алексея Риттера восстановят в членстве Общественного совета», — рассказал он.