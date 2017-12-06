«Потенциальный преемник» Путина поддержал его выдвижение в президенты и заявил, что люди ждали этого

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что приветствует и поддерживает решение Владимира Путина выдвинуться на новый срок, и считает, что люди ждали этого.



Сегодня Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

«Решение Владимира Владимировича приветствую. Меня об этом часто спрашивали во время встреч и поездок по области. Люди этого ждали. Приветствуем и поддерживаем», — цитирует губернатора пресс-служба.

Напомним, Дюмина называли возможным преемником Путина на президентских выборах 2018 года.