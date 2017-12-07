Тульские чиновники прошлись по бабушкам

В соцсети вызвала возмущение запись в аккаунте твиттера Центрального округа Тулы.

Сотрудники терруправления отчитались перед областным правительством и главой администрации Тулы о пресечении незаконной торговли, опубликовав фотографии «разгона» пенсионерок.

Блогер Сергей обратил внимание на то, что чиновники штрафуют старушек, тогда как в других местах города уже длительное время ведут торговлю с газелей, но никто не реагирует даже после многочисленных жалоб.

В комментариях фотографии терруправления вызвали шквал критики.

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