Тульские чиновники прошлись по бабушкам

В соцсети вызвала возмущение запись в аккаунте твиттера Центрального округа Тулы.
Сотрудники терруправления отчитались перед областным правительством и главой администрации Тулы о пресечении незаконной торговли, опубликовав фотографии «разгона» пенсионерок.
Блогер Сергей обратил внимание на то, что чиновники штрафуют старушек, тогда как в других местах города уже длительное время ведут торговлю с газелей, но никто не реагирует даже после многочисленных жалоб.
Чиновники Тулы нанесли сокрушительный удар по теневой экономике преступного мира. А на перекрёстке Марата и Плеханова продолжается торговля. pic.twitter.com/0bXYpp3Mnw
— СЕРГЕЙ 🎃 (@Honda410) 6 декабря 2017 г.
В то время, пока по всему городу приезжие с ГАЗЕЛЕЙ торгуют фруктами, администрация с полицией штрафует старушек. Креста на Вас нет! https://t.co/BWDhtHz8zp
— СЕРГЕЙ 🎃 (@Honda410) 6 декабря 2017 г.
Интересно, можно ли через Twitter заставить чиновников из @TU_Proletarsky устранить явное нарушение которое они не замечают ни один год? https://t.co/2bDnBXxFq6
— СЕРГЕЙ 🎃 (@Honda410) 19 сентября 2017 г.
В комментариях фотографии терруправления вызвали шквал критики.