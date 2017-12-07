Тульский минздрав надеется, что кадры для больниц «накуёт» политех

Минздрав Тульской области подписал соглашение с Тульским государственным университетом.



Документ предполагает взаимодействие в научно-исследовательской, образовательной и других сферах.

В частности, университет займётся повышением уровня знаний тульских врачей в области современных медицинских технологий. Ведущие учёные и клиницисты вуза будут вести профориентационную работу со старшеклассниками и молодёжью.

Кроме того, ТулГУ будет осуществлять подготовку и переподготовку врачей по запросам регионального минздрава, реализовывать программы дополнительного образования по подготовке кадров для тиражирования технологий «Бережливой поликлиники».

Также минздрав будет направлять врачей в клиническую ординатуру ТулГУ, с учётом потребностей больниц в тех или иных специалистах.

Договор предусматривает сотрудничество на период до 2021 года.