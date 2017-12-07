Дюмин призвал туляков объединяться на основе духовности

В Туле прошло пленарное заседание XII областных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».



Открывая мероприятия, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«Региональные Рождественские чтения — крупнейший образовательный форум и добрая традиция. Они объединяют людей в стремлении обеспечить подрастающему поколению духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, безопасное и благополучное будущее. В центре внимания участников чтений – действительно острые, актуальные проблемы. Это сохранение богатейшего культурного и духовного наследия России, развитие системы образования, просвещение людей.

Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, «вопросы духовного, нравственного воспитания подрастающего поколения, укрепления института семьи и семейных ценностей требуют соработничества государства, гражданского общества, религиозных организаций, средств массовой информации». Важно, что с каждым годом это мероприятие становится всё более популярным среди молодёжи, педагогов и духовенства. Уверен, что новые Рождественские чтения будут способствовать дальнейшей консолидации нашего общества, укреплению его нравственной основы", — говорилось в обращении.

К участникам мероприятия также обратились митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белёвский и Алексинский Серафим.

В рамках Рождественских чтений обсуждались вопросы сохранения культурно-исторической памяти, возрождения и укрепления духовных традиций российского общества. Мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов Тульской областной филармонии.