На XI международном форуме «Транспорт России» подвели итоги реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



Открывая совещание, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в последнем индексе глобальной конкурентоспособности по качеству транспортной инфраструктуры Россия находится на 37-м месте из 137 стран, но по качеству автодорог занимает лишь 114-е место.

Он заявил, что в ближайшие годы города должны научиться комплексно планировать все виды транспорта, оптимизировать транспортные потоки, поощрять использование современного общественного транспорта.