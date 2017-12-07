В Тульской области в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 210 км дорог на 107 участках. Финансирование составило 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.



По состоянию на 31 декабря 2016 года в нормативном состоянии находилось 40,9% дорог, фиксировалось 38 мест концентрации ДТП, по итогам 2017 года — 51,2% дорог и 5 мест.

В 2018 году планируется отремонтировать 105,5 км дорог на 87 участках. Это 24,5 км дорог регионального значения и 81 км — местного значения. Финансирование составит 1,4 млрд рублей.