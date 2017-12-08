Что будет с тульскими недрами

Депутаты Тульской областной Думы внесут изменения в региональный закон о недропользовании.



Проектом закона устанавливается новое основание возникновения права пользования участками недр местного значения, регулируется порядок принятия соответствующего решения о предоставлении права пользования указанными участками недр местного значения, а также уточняются отдельные положения, регулирующие использование и охрану недр.

В частности, предлагается дополнить статью 81 указанного закона новым основанием возникновения права пользования участками недр местного значения – для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ.

Документ разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами.