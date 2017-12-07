В Тульской области повысят выплаты опекунам и приёмным родителям

С 1 января 2018 года предлагается повысить размер ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приёмному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Для этого внесут изменения в статьи 25 и 26 регионального закона «О защите прав ребёнка», сообщили в облдуме.

В текущем году размер выплаты в зависимости от возрастной категории ребенка составляет от 9004 до 12963 рублей. В 2018 году предлагается установить размеры выплат в сумме от 10359 рублей до 14760 рублей.

Предлагается также закрепить в законе положение о том, что при зачислении ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), на полное государственное обеспечение в государственную профессиональную образовательную организацию, государственную и муниципальную образовательную организацию высшего образования выплата денежных на его содержание приостанавливается на основании решения органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере опеки и попечительства, с даты зачисления.

Необходимый объём средств на реализацию изменений запланирован в проекте бюджета области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.