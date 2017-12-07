Когда газифицируют Нижнюю Китаевку

В 2018 году около 600 жителей Большой Тулы получат газ.



Как сообщил мэр Тулы Юрий Цкипури, запланирована газификация 80 жилых домов по чётной стороне улицы Осташёва в Пролетарском округе (240 жителей), в деревне Жировка (60 жителей) в деревнях Варфоломеево и Ильино (280 жителей).

Также запланировано завершение проектных работ по газификации деревни Нижняя Китаевка.

Работы будут вестись в рамках муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула».