2017-й оказался «урожайным» для тульских силовиков

«Аргументы и факты» составили подборку нашумевших уголовных дел в Тульской области за 2017 год.



Среди них — дела бывшего замминистра внутренней политики и местного самоуправления Максима Мищенко, экс-председателя федерации профсоюзов и экс-депутата облдумы Игоря Каенкова, бывших глав Тулы и Новомосковска Алисы Толкачёвой и Елены Козиной, а также аресты и посадки руководителей муниципалитетов, увлёкшихся земельными махинациями.

В середине марта огласили приговор по делу экс-депутата Госдумы Максима Мищенко, который в правительстве губернатора Владимира Груздева занимал пост замминистра внутренней политики и местного самоуправления, и председателя «Союза защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в Новомосковске» Геннадия Ефимова.

В отношении них дело было возбуждено в октябре 2015 года по признакам мошенничества, совершённого группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Следствием и судом установлено: в период с февраля по апрель 2015 года общественной организации «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» города Новомосковска Тульской области были выделены бюджетные средства в сумме 650 тыс. руб. на проведение выездных мероприятий для участников программы «Чернобыль». Фактически мероприятия не проводились, а деньги из областного бюджета переведены на счета других организаций на основании подготовленных обвиняемыми фиктивных договоров. После чего Мищенко и Ефимов представили в министерство труда и соцзащиты региона отчёт о расходовании полученного гранта.

Приговором суда Максиму Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев со штрафом 80 тыс. руб. и лишением права 3 года занимать должности в органах власти. Геннадия Ефимова суд приговорил к 1 году 6 месяцам тюрьмы со штрафом 40 тыс. руб.

В апреле сотрудники ФСБ задержали зампреда облкомитета по развитию туризма Александра Душакова. По информации регионального следственного комитета, с 2015 года обманным путём он получил от предпринимателей более 1,8 млн руб. Деньги обещал потратить на нужды администрации Щёкинского района, где работал председателем комитета экономического развития, а за их получение обещал не препятствовать предпринимательской деятельности. Его задержали при передаче части денег.

Обвинительным приговором завершилось уголовное дело в отношении бывшего председателя Тульской федерации профсоюзов, экс-депутата областной Думы Игоря Каенкова. В результате многоходовки с землёй профсоюзного курорта «Егнышёвка» подрядчику ушёл земельный участок, отведённый под застройку на землях особо охраняемых территорий, по цене 467 132 руб., что в 56 раз ниже его рыночной стоимости, которая составляла свыше 26 млн рублей. Потом подрядчик продал этот участок Каенкову с объектом незавершённого строительства — домиком для семейного отдыха. Алексинский горсуд приговорил профсоюзного лидера к 4 годам общего режима с лишением права 3 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

«Переходящим» из 2016 года стало дело экс-заместителя главы Спецстроя России Александра Загорулько, успевшего немного поработать помощником губернатора Тульской области. (Правда, здесь уже поработали столичные силовики.) По версии следствия, он получал взятки автомобилями: раритетной «Волгой» за 1,5 млн руб. и Lexus-470 за 4,5 млн руб. Ранее ему предъявили обвинения в хищении 453 млн руб. при строительстве объектов Минобороны России. По данным следствия, Загорулько получал 10% от суммы контрактов на общую сумму 4,5 млрд руб. Позднее он заключил сделку со следствием и был переведён из-под стражи под домашний арест. Кстати, дело Спецстроя вошло в число самых громких финансовых махинаций по итогам прошлого года.

Главным следственным управлением при СК РФ возбуждено уголовное дело и в отношении бывшего главного «айтишника» правительства региона Артура Контрабаева. По версии следствия, в 2013 году Контрабаев и иные «неустановленные лица» превысили должностные полномочия при выполнении «Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011—2013 годы», допустив необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 млн рублей. В июне в рамках расследования в помещениях облминздрава и по местам жительства фигурантов провели обыски. В это время Контрабаев находился за пределами России, но, по его же собственному утверждению, он уже вернулся на Родину и работает на руководящей должности в одной из крупных фармацевтических компаний.

Отдельная тема — мошенничество с землёй. Здесь успели отличиться чиновники в нескольких муниципалитетах.

В июне прошлого года глава администрации муниципального образования Нарышкинское Тёпло-Огарёвского района Евгений Ерёмин изменил прежние адреса принадлежащих ему земельных участков площадью 2500 и 2700 кв. м, расположенных в д. Хомутовка, на новый адрес в пос. Горьковский для ведения личного подсобного хозяйства. Это изменение дало основания для постановки на кадастровый учёт указанных земельных участков в другом кадастровом квартале на территории земель, собственность на которые неразграничена. 21 августа приговором Щёкинского райсуда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 70 тыс. руб. Он лишен права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Но больше всех из муниципалитетов традиционно «отличился» Заокский район. Экс-глава Демидовского сельского поселения Владимир Арапин, по версии следствия, подписывал постановления о присвоении адресов земельным участкам, определив их фактическое местоположение в пределах другого населённого пункта, на территории земель, государственная собственность на которые неразграничена. Также он подписал выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок при отсутствии такового для безвозмездного получения в его собственность. Сумма ущерба — около 6 млн руб. Арапину назначено тюремное заключение на 4 года 9 месяцев с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления сроком на 3 года. В пользу муниципального образования Заокский район с него взыскан материальный ущерб.

В соседнем Малаховском глава администрации Алексей Вдовин в ноябре 2013 года подписал постановление «О присвоении адреса» земельному участку, расположенному на территории Заокского района. Участки большей площади были разделены на несколько новых с присвоением адреса каждому из них. Впоследствии это дало возможность произвести межевание участков меньшей площади и поставить на государственный кадастровый учёт. В результате администрация Заокского района лишена возможности распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не была разграничена, чем муниципальному образованию причинён ущерб, окончательная сумма которого выяснит следствие. Экс-глава поселения проходит по статье за превышение должностных полномочий.

Заместитель руководителя Малаховской администрации в марте 2015 года, исполняя в тот момент обязанности главы, издала незаконное постановление, на основании которого адрес земельного участка, принадлежащего знакомой чиновницы, был изменён. В результате женщина незаконно приобрела право собственности на участок, расположенный в другом месте, стоимость которого значительно выше её фактического участка. Следствие усматривает в этом признаки преступления, предусмотренного статьёй «превышение должностных полномочий». Расследование дела продолжается.

В конце июля суд признал виновным бывшего главу муниципального образования Пахомовское Заокского района по четырём эпизодам. В 2011—2013 годах пахомовский глава, превышая свои должностные полномочия, издал и подписал документы, среди которых — постановления о присвоении адресов земельным участкам, выписки из похозяйственных книг. На их основании были проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, фактически расположенных в других населённых пунктах. В результате была существенно увеличена рыночная стоимость каждого земельного участка. Так администрация Заокского района потеряла право распоряжаться этими участками. Материальный ущерб — более 5,7 млн рублей. Правда, к суду находчивый товарищ успел добровольно возместить 400 тыс. руб. На имущество злоумышленника и все земельные участки, ставшие объектом преступных действий подсудимого, наложили арест. Решением Заокского райсуда участки конфискованы, а подсудимому назначена тюрьма на 4 года 9 месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года. Отбывать наказание он отправился в колонию общего режима.

«Вишенкой» на заокском криминальном «торте» смотрится возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы районной администрации Елены Рыбаковой. По версии следствия, с июня по август 2015 года подозреваемая дала указание сфальсифицировать протокол внеочередного заседания районной КЧС И ПБ для выделения средств на ремонт якобы повреждённых порывами ветра кровель многоквартирных домов в посёлке Заокский. На «восстановительные работы» выделено 436 477,83 руб. И ведь 315 190,25 руб. действительно потратили на ремонт кровель, которые в нём нуждались, пусть и не от «порывов ветра». Но куда делись остальные деньги? И вообще, правоохранители рассматривают такие «переброски» бюджетных средств как их нецелевое использование. Соответствующее уголовное дело было возбуждено в июле по материалам УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

В поле зрения правоохранительных органов оставались бывшие главы двух крупнейших муниципалитетов региона — Тулы и Новомосковска. Елена Козина общественные обязанности руководителя муниципалитета и председателя собрания депутатов совмещала с работой главврачом новомосковского роддома. Её дело тянется чуть ли не с 2015 года, а вменяют женщине «незаконное присвоение денежных средств» учреждения в сумме около 56 тысяч рублей. Видимо, речь идёт о премии. В начале октября уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-главе Тулы Алисе Толкачевой инкриминируют дело по эпизодам в её бытность руководителем управляющей компании. Сама она предполагает, что ей вменяют мошенничество с проведением оценки соответствия лифтов в девяти многоквартирных домах. Ранее в отношении экс-директора УК было возбуждено дело по статье «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путём обмана или злоупотребления доверием». По версии следствия, с июля по август 2015 года руководители РЭМС, имея возможность оплатить выполненные работы, не перечислили ресурсоснабжающей компании 1 млн 678 тыс. 452 руб. Также с сентября прошлого года по июль 2016-го руководство РЭМС не оплатило больше 22 млн руб. за электроэнергию. Тогда суд наложил арест на принадлежащие генеральному директору «РЭМС» 35 объектов недвижимого имущества на 107 млн руб. Пролетарский райсуд заочно арестовал её на 2 месяца. Сама Толкачёва, по слухам, находится за пределами России и объявлена в федеральный розыск.

И ещё, из недавнего: редкая по нынешним временам статья в отношении бывшего первого замглавы администрации Щёкинского района Анатолия Панфилова – «воспрепятствование предпринимательской деятельности, совершённое в нарушение вступившего в законную силу судебного акта». Как считает следствие, в 2013 году администрацией Щёкинского района индивидуальному предпринимателю был предоставлен в аренду земельный участок и выдано разрешение на строительство торгово-офисного здания. Позднее потребовалось согласовать изменения в проектную документацию и продлить срок разрешения на строительство, однако администрацией предпринимателю в этом было отказано. Он обратился в суд, выиграл, но Парфёнов снова подписал решение об отказе. Когда дело «запахло керосином», он уволился с муниципальной службы. В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.