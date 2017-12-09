Краевед Владимир Щербаков покажет, как выглядела новогодняя Тула 60 лет назад

10 декабря в Туле пройдёт встреча с автором книги «С Новым годом, товарищи! или зимний праздник нашего детства» Владимиром Щербаковым.



Мероприятие состоится в 15:00 мск в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого.

Журналист, краевед Владимир Щербаков погрузит читателей в атмосферу празднования Нового года в 50-70-е годы. Книга наполнена ретро открытками и зимними фотографиями жителей города, тульских улиц, скверов, Белоусовского парка второй половины ушедшего века из фото архивов Владимира Троицкого, Владимира Белтова, Юрия Жукова и других корифеев тульской фотографии.

Создать атмосферу предстоящего праздника поможет новогоднее музыкальное оформление, выставка новогодних открыток и фотографий из коллекции автора, не вошедших в книгу, а также библиотечная выставка «Мы встречаем Новый год!». Справки по телефону 35-34-38.