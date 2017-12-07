В Туле задержан 21-летний педофил

В Туле задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении девочки на улице Белкина в октябре 2017 года.



Напомним, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Подозреваемым оказался 21-летний ранее судимый за хищение житель Ленинского района. В настоящее время с подозреваемым работают следователи, мужчина допрошен и признался в совершённом.

Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.