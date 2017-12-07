За 9 месяцев в Тульской области возбуждено 79 дел за коррупцию, арестовано имущество на 183 млн рублей

За 9 месяцев 2017 года в следственном управлении Следственного комитета России по Тульской области возбуждено 79 уголовных дел коррупционной направленности.



Из них 30% — по фактам мошенничества, около 19% — по фактам получения взяток, рассказал глава управления СК Александр Стариков на встрече со студентами ТулГУ.

В качестве примера он привёл уголовное дело о получении взятки, возбуждённое в сентябре 2017 года в отношении первого заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В суд направлено 34 уголовных дела в отношении 39 обвиняемых, совершивших 68 коррупционных преступлений.

Сотрудниками следственного управления за отчётный период наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму около 183 млн рублей, что покрывает весь причинённый преступлениями ущерб, сообщил Стариков.